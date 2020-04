Comune di Terranuova: inizia domani la distribuzione delle mascherine alle famiglie

Inizierà domani, giovedì 2 aprile, la distribuzione delle mascherine protettive alle famiglie di Terranuova disposta dall’Amministrazione Comunale. La consegna prenderà avvio dalle frazioni per poi proseguire nei prossimi giorni e coprire tutto il territorio.



“Le mascherine verranno distribuite direttamente a domicilio, nel numero di due per famiglia, regolarmente imbustate e protette secondo le normative igienico sanitarie – ha spiegato il Sindaco Sergio Chienni- Un piccolo gesto per i nostri cittadini, ma doveroso

in un momento così delicato e particolare. Nel caso in cui, come probabilmente accadrà, lo stato di emergenza sanitaria permanga, l’Amministrazione provvederà anche in futuro ad ulteriori periodiche distribuzioni.



Ci tengo a ringraziare sentitamente l’azienda Green Post di Terranuova che gratuitamente effettuerà il servizio di consegna e la Casa della Carta che ci ha donato le buste di protezione, così come tutte le ditte che in questi giorni hanno collaborato per il reperimento

dei dispositivi di protezione. Sarà nostra cura provvedere di volta in volta puntualmente a ringraziarle perché il senso civico e la disponibilità che stanno attestando alla nostra comunità rappresentano non solo un concreto aiuto, ma anche un’importante testimonianza”.