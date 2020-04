Il 14esimo Rally “Città di Arezzo – Crete Senesi e Valtiberina” in sostegno a chi combatte l’epidemia

In attesa di confermare la nuova data del 14° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina, l’organizzazione Valtiberina Motorsport arriva in sostegno a chi sta lottando in prima linea e con grandi sacrifici contro l’epidemia da Covid-19.



Nella giornata odierna il sodalizio ritirerà, da una ditta specializzata 1000 mascherine certificate che verranno donate nelle prossime ore alla Misericordia di Asciano, alla Croce Rossa di Arezzo, e alle Misericordie di Anghiari e Pieve Santo Stefano.



Un piccolo gesto che Valtiberina Motorsport ha voluto dedicare ai cittadini considerati più a rischio, a cui questi dispositivi saranno primariamente consegnati, nei Comuni che sostengono da sempre con affetto, entusiasmo e collaborazione i progetti legati al rally.



Un messaggio anche di speranza per guarda all’orizzonte e vedere già l’arcobaleno.