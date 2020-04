Comune di Terranuova: le modalità di consegna delle mascherine donate dalla Regione Toscana

Sono in fase di imbustamento, per garantirne le corrette condizioni igienico-sanitarie, tutte le mascherine consegnate al Comune di Terranuova dalla Regione Toscana. La consegna dei dispositivi di protezione avverrà direttamente a domicilio, nel numero di due per ciascun cittadino, e verranno lasciate nella cassetta delle lettere dai dipendenti comunali.

“La distribuzione inizierà da quelle zone che ancora non sono state servite dalla consegna delle mascherine acquistate dall’amministrazione – ha spiegato il Sindaco Sergio Chienni – ossia: Badiola, Campogialli, Capoluogo, Penna, Treggiaia, Ville.

A seguire verrà effettuata in tempi celeri su tutto il restante territorio. Colgo l’occasione per invitare ancora una volta a rispettare scrupolosamente le indicazioni che quotidianamente ci vengono ripetute circa i comportamenti corretti da seguire per contrastare la diffusione del virus. C’è ancora da mantenere alta l’attenzione per tutelare tutti”.

Quotidianamente l’Amministrazione avviserà attraverso il sito aterranuova.it e i canali social dove verrà effettuata la consegna.

Per eventuali segnalazioni, riguardanti l’eventuale mancata ricezione, i cittadini sono invitati a scrivere al seguente indirizzo mail:

[email protected] e sarà provveduto a portargliele.

La fornitura di mascherine segue l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 26 del 6 aprile 2020 che, a far data dal ricevimento delle stesse da parte dei cittadini, dispone:

• l’utilizzo obbligatorio della mascherina in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, in presenza di più persone, oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente;

• l’utilizzo obbligatorio della mascherina in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, quando, in presenze di più persone, è obbligatorio il mantenimento della distanza sociale;

• fermo restando il rispetto del mantenimento delle misure di distanziamento sociale, le disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai sei anni e alle persone che non tollerino l’utilizzo delle mascherine a causa di particolari condizioni psicofisiche attestate da certificazione rilasciata da medico di medicina generale/pediatra di libera scelta.