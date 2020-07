Con Edda e Sycamore Age il “Music Fest” apre il cartellone “Anfiteatro sotto le stelle”

Con un evento gratuito che vede protagonisti alcuni dei più interessanti interpreti del momento quali Edda e Sycamore Age prende il via ad Arezzo “Anfiteatro sotto le stelle” il cartellone che – fino a metà settembre – proporrà musica, danza, teatro in uno dei luoghi più belli e magici della città.

Giovedì 23 luglio alle ore 21 l’Anfiteatro Romano di Arezzo sarà palcoscenico di eccezione per un doppio appuntamento firmato “Arezzo Music Fest” la rassegna dell’associazione “Music” guidata da Paco Mengozzi.

Ad emozionare il pubblico, il rock, granitico, ma anche divertente e fluido, di Edda che presenta dal vivo “Fru Fru”, il quinto album solista pubblicato da Woodworm Label. Con la sua incredibile vocalità e la sua forza emotiva Edda accompagnerà gli spettatori all’interno di questo suo lavoro inconsueto e maturo. Unico protagonista di “Fru Fru” è Edda stesso, una sorta di monologo in 9 tracce: una riflessione intima all’insegna di un’attitudine rock che trasuda dalla sua voce, nei suoi testi, nei suoi temi.

Nella stessa serata spazio anche a Sycamore Age con il loro Castaways, terzo album della band formata da Francesco Chimenti, Stefano Santoni, Franco Pratesi, Daniel Boeke e Luca Cherubini Celli. Una riflessione in musica sul “naufragare”, sul dilagare di un generale senso di disorientamento e di mancanza di punti di connessione tra individui che caratterizza, in modo del tutto paradossale, quella che probabilmente verrà ricordata in un futuro lontano come l’era della comunicazione. Il sound raffinato e poetico dei Sycamore Age promette un viaggio tutto da ascoltare.

L’ingresso gratuito ma, in ottemperanza alle norme dettate dall’emergenza sanitaria, la prenotazione è obbligatoria sul sito www.discoverarezzo.com. Nei giorni di spettacolo la biglietteria dell’Anfiteatro sarà attiva a partire dalle ore 18.

“Anfiteatro sotto le stelle” è un cartellone voluto da Comune di Arezzo e Fondazione Guido d’Arezzo e realizzato in collaborazione con la Direzione regionale musei della Toscana, con la collaborazione della Fondazione Arezzo Intour. Mail sponsor Coingas Spa. Con il contributo di Camera di Commercio Arezzo-Siena, Tesi srl.

Quattro gli appuntamenti targati Arezzo Music Fest 2020 che arricchiscono “Anfiteatro sotto le stelle”, che sono realizzati con il patrocinio e contributo di Comune di Arezzo, Regione Toscana e Camera di Commercio di Arezzo – Siena, con la collaborazione di Fondazione Guido d’Arezzo, Fondazione Intour, Discover Arezzo e Confcommercio Arezzo e con il Main Sponsor Estra. Arezzo Music Fest è organizzato da Associazione Music. Si ringrazia per il sostegno gli sponsor Coingas, Conad, Semar, Nastro Azzurro, Gin Sabatini, Safimet, Royal Enfield Arezzo, Verespresso e Prodigio Divino.

IL CARTELLONE

23 luglio AREZZO MUSIC FEST

Edda e Sycamore Age

Inizio ore 21, ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria sul sito www.discoverarezzo.com

24 luglio AREZZO MUSIC FEST

Vinicio Capossela – Pandemonium

Inizio ore 21, ingresso 20€ + diritti di prevendita. Biglietti sul sito www.discoverarezzo.com

26 luglio

OIDA Orchestra Instabile di Arezzo, Rita Cucé (pianoforte), Marco Ferruzzi (direttore)

Musiche di Mendelssohn, Mozart, Bizet – Inizio ore 21, ingresso libero

1 agosto AREZZO MUSIC FEST

Samuel Romano (Subsonica) – Golfomistico Tour

Inizio ore 21, ingresso 10€ + diritti di prevendita. Biglietti sul sito www.discoverarezzo.com

4 agosto

MARIO CASSI AND FRIENDS PER AREZZO

Un’iniziativa all’insegna della generosità che vedrà il baritono aretino Mario Cassi impegnato con i suoi amici in una serata speciale il cui incasso sarà devoluto ai concittadini che a seguito dell’epidemia di Covid 19 si trovino adesso in condizioni di disagio. Tra gli ospiti i soprani Sumi Jo e Laura Cherici, il tenore Celso Albelo, il mezzosoprano Ekaterina Gubanova, il baritono Ambrogio Maestri ma anche giovani promesse già affermate in campo internazionale come Anastasia Bartoli, Noemi Umani e Gaia Matteini, a dare vita a un programma a sorpresa denso delle più belle arie, duetti e terzetto d’opera e canzoni della tradizione lirica internazionale.

Inizio ore 21

5 agosto

PUPO IN CONCERTO

In occasione dei 40 anni dalla hit “Su di noi”, Pupo sarà mattatore assoluto di un concerto straordinario all’insegna delle canzoni che lo hanno reso celebre nel mondo.

Inizio ore 21

10 agosto

NATALINO BALASSO RECITAL

L’Associazione culturale La Filostoccola, all’interno del proprio Festival “SUMMER DREAMLAND”, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, propone lo spettacolo dell’attore, comico e scrittore italiano Natalino Balasso.

Inizio ore 21

25 agosto AREZZO MUSIC FEST

Daniele Silvestri – La Cosa Giusta tour

Inizio ore 21, ingresso 25€ + diritti di prevendita. Biglietti sul sito www.discoverarezzo.com

27 agosto

AREZZO CROWD FESTIVAL

L’associazione Officine Montecristo presenta la seconda edizione dell’Arezzo Crowd Festival con un programma articolato di eventi che si susseguiranno sul palco per l’intera giornata

28 agosto

BRICIOLE DI FIABE – SUMMER EDITION

Grazie a una collaborazione tra Nata, Progetto 5 e Rete Teatrale Aretina alle ore 18.00 sarà proposto uno “speech” sull’alimentazione infantile a cui seguirà lo spettacolo “Ravanellina”, mentre alle ore 21.00 sarà la volta di “Melina”, uno spettacolo incentrato sul tema dello scambio intergenerazionale

28 agosto

PER ASPERA AD ASTRA

La danza sposa la poesia nello spettacolo proposto da Alfa Ballet

2 settembre

MUSIC & FRIENDS

Dj, musicisti, artisti di strada, giocolieri e ballerini si esibiranno nello spettacolo organizzato da “Omero & Friends”

10-11-12 settembre

SUDWAVE ITALIA

Torna il contest firmato “Arezzo Wave” che presenta i migliori nuovi gruppi emergenti internazionali

13 settembre

Concerto in favore dell’Associazione Autismo di Arezzo

15 settembre

READING IN FORMA TEATRALE

La Libera Accademia del Teatro propone un reading originale dedicato al senso dell’arte nella società contemporanea. Sul palco insieme agli attori il quartetto EUPHORIA