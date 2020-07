Biblioteca Città di Arezzo, riaprono sale di lettura e sezione ragazzi da giovedì 23 luglio

Dopo la riapertura dei servizi di prestito e di restituzione la biblioteca si prepara per un’ulteriore allargamento dei suoi servizi al pubblico.

Da giovedì 23 luglio, infatti, sarà possibile accedere di nuovo alle sale di lettura, per la consultazione dei testi antichi e moderni, per l’emeroteca e per lo studio con i propri libri. Sarà di nuovo aperta anche la sezione ragazzi. Sarà inoltre possibile di nuovo l’utilizzo dei computer fissi per la consultazione del catalogo online e della navigazione in internet, per un totale di 60 postazioni.

Naturalmente sempre nel pieno rispetto delle misure anti Covid. Per poter accedere alle sale di lettura bisogna essere regolarmente iscritti alla biblioteca e prenotare il proprio posto con un anticipo di almeno un giorno, tramite e-mail ( [email protected]) o telefono (0575-377904 o 0575-22849).

All’interno della biblioteca l’utente è tenuto a indossare la mascherina e igienizzarsi frequentemente le mani, restare nella postazione che gli viene assegnata e mantenere la distanza di almeno un metro dagli altri presenti. La postazione prenotata resterà a disposizione per tutto l’orario di apertura per il giorno prescelto.

Resta la stessa modalità per le restituzioni e i prestiti. È possibile venire in qualsiasi momento a restituire quanto preso in prestito ma occorre prenotarsi per poter avere nuovi libri o multimediali.

L’orario resterà quello dei mesi passati: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato 8,30-13,30 e martedì e giovedì 14,30-19,30.