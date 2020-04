Con nonno e zio in giro in auto senza motivo e alla guida c’era il nipote minorenne. Beccati dalla Pm

Erano tranquillamente in giro, senza giustificato motivo, contravvenendo quindi al DPCM per il contenimento del Coronavirus, ma non solo. Alla guida c’era il nipote minorenne.

Ma non sono sfuggiti ai controlli della Polizia Municipale di Arezzo. Nei loro confronti sono scattate le sanzioni per essere usciti senza avere giustificati motivi e per il minore anche per guida senza patente. L’auto, inoltre, è stata messa sotto fermo amministrativo.

Una giornata intensa anche quella di oggi per la Polizia Municipale, impegnata in prima linea, assieme alle altre forze dell’ordine, fin da inizio emergenza. Ieri, nella giornata di Pasqua, 5 le sanzioni per violazione del DPCM, oggi, per Pasquetta, elevato lo stesso numero già di mattina.