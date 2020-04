Lo sport va avanti …. tra salotto e garage. Il video di #MurAmiche per dire grazie a chi lotta in prima fila

Flessioni, ginnastica, danza in salotto. Pallavolo in garage. Tennis in giardino. E perchè no, tra i più piccoli spazio anche alla fantasia con il disegno e all’improvvisazione in cucina. Lo sport non si ferma neppure ai tempi del Coronavirus.

Lo ha dimostrato l’iniziativa #MuraAmiche, arrivata alla conclusione. Cala, infatti, il sipario sul progetto del Csi avviato con l’emergenza e lo fa in grande stile. Con un video che riassume gli 80 di atleti – e non – che dalle proprie abitazioni e giardini condominiali hanno inondato i canali del comitato aretino del Centro Sportivo di filmati.

“Ecco qua il video finale con il quale vogliamo ringraziare tutti gli operatori sanitari, forze dell’ordine e chi in questo momento combatte in prima persona contro il Covid-19 – spiega il presidente Lorenzo Bernardini.

Vogliamo mandare un affettuoso abbraccio anche all’autrice della bellissima canzone “BRAVE” che sentite in sottofondo: Sara Bareilles, anche lei colpita dal coronavirus.

Fortunatamente ora si è ripresa e sta bene!

Grazie per averci ispirato. Un grazie all’ideatore Simone Bambe Carini”.