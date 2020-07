Concerto d’estate, la Croce Bianca di Arezzo per il Mosaico di Andreina

Venerdì 31 luglio alle ore 21,15 l’Orchestra di fiati della Croce Bianca di Arezzo si esibisce in “Concerto d’estate per il Mosaico di Andreina” sul sagrato della chiesa dello Spirito Santo di Indicatore, in una performance musicale diretta dal M° Marco Maestri con musiche di E. Morricone, F.Bar, Mina, De Andrè, Abbà, Queen. Per l’occasione l’opera interna alla chiesa realizzata dall’artista Andreina Giorgia Carpenito ideatrice dell’opera sarà aperta al pubblico in versione notturna che potrà ammirare lo stato d’avanzamento dei lavori del tappeto musivo pavimentale dedicato alla Visione di Ezechiele e l’opera dedicata all’Esodo a cui hanno partecipato in prestazione d’opera volontaria artisti da tutto il mondo. Sarà un’occasione speciale voluta con determinazione da Gianfranco Faltoni volontario della Croce Bianca che ha immaginato di sostenere attraverso l’arte un’altra opera d’arte. Durante la serata i volontari dell’Associazione Culturale Ezechiele accoglieranno il pubblico garantendo le distanze di sicurezza e saranno esposti per la raccolta fondi manufatti da devolvere all’opera del Mosaico di Andreina realizzati nei laboratori del Centro Polivalente delle Arti.