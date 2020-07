Lottizzo “Badiola”: il Comune di Terranuova ha terminato le opere di urbanizzazione

Si sono conclusi i lavori di urbanizzazione del lottizzo “Badiola” nel comune di Terranuova.

“L’amministrazione si è presa carico direttamente della realizzazione delle opere che il lottizzante non aveva portato a termine – ha detto il Vice Sindaco con delega ai lavori pubblici Mauro di Ponte – e dopo aver escusso la fideiussione ha liberato le risorse necessarie alla conclusione del progetto, ovvero circa 200 mila euro.

I lavori – a seguito di gara – sono iniziati lo scorso novembre e dovevano compiersi in 120 giorni, ma a causa dell’emergenza sanitaria il termine si è protratto. Ad oggi le opere nell’intera area sono state completate – aggiunge – Sono state realizzate nuove caditoie stradali e pozzetti di ispezione sia per garantire la sicurezza idraulica dell’intero abitato che per un corretto funzionamento delle fognature per le acque piovane. Sono stati inoltre istallati nuovi punti luce con tecnologia Led a completamento della rete già esistente”.

Inoltre si è provveduto all’asfaltatura dei tratti di strada usurati e di tutti i marciapiedi; a fianco della sede stradale sono state create una nuova banchina ed una scarpata per garantire ai veicoli il transito in completa sicurezza.

Infine, un’attenzione particolare si è dedicata alla manutenzione delle aree verdi procedendo all’installazione di nuovi elementi di arredo urbano e alla piantumazione di nuovi alberi.