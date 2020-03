Concorso di solidarietà Asl, ecco i fondi già raccolti: 113mila euro. Il territorio risponde all’appello contro il Coronavirus

All’appello e al concorso di solidarietà lanciato solo pochi giorni fa dall’Azienda USL Toscana sud est hanno risposto già in tanti. È evidente quanto sia forte la vicinanza che tutto il territorio delle province di Arezzo, Grosseto e Siena sta dimostrando al grande lavoro che i sanitari fanno in questo momento.

L’AUSL Toscana sud est ha istituito un conto corrente dedicato per versamenti volontari a cui, già dopo una settimana, risultano devoluti più di 113mila euro. Piccole o grandi donazioni, arrivate da singoli cittadini o da aziende e associazioni della zona della Sud Est est, che mostrano il sostegno forte all’impegno degli operatori tutti dell’Azienda nel fronteggiare la sfida al Coronavirus.

Si ricorda l’IBAN IT 81T01030 14217 000001128461 e che nella causale del versamento va inserito “Donazione Emergenza Corona Virus oppure COVID-19”.

L’Azienda ringrazia chi sta sostenendo, in qualunque modo, il suo impegno. Per le donazioni in denaro:

Saranno rendicontati periodicamente tutti i versamenti ricevuti sul conto corrente dedicato.

L’Azienda USL Toscana sud est ringrazia tutte le persone, le aziende e le associazioni che hanno voluto, o intendano farlo nei prossimi giorni, dimostrare la vicinanza con una donazione volontaria.