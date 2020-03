L’arcobaleno visibile dalla Rsa Martini Santa Croce Anghiari: dagli anziani un messaggio di coraggio

Sulle facciate della Residenza che domina dall’alto il paese è apparso l’arcobaleno disegnato dagli ospiti della struttura con l’aiuto degli animatori. Un incoraggiamento a tutta la comunità “a resistere” lanciato dagli ospiti della residenza.

Un grande messaggio che viene proprio dagli anziani, le persone più fragili che in questo momento buio ci invitano alla “resilienza” inviato fuori al mondo, al proprio paese e ai familiari che non vedono da tanti giorni per dire che ” andrà tutto bene”

Si ricorda che a seguito delle disposizioni emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state sospese le visite esterne fino a quando le condizioni di rischio saranno ridotte. Una misura dolorosa ma necessaria per tutelare la salute degli ospiti che sono comunque raggiungibili per conversazioni telefoniche o video chiamata così come il personale della struttura rimane a disposizione per tutte le informazioni. Sarà cura del personale avvisare per particolari esigenze.

Le attività all’interno della Residenza proseguono come di consueto senza ridurre le prestazioni erogate, anzi sono state intensificate le ore di animazione al fine di rendere la giornata degli ospiti quanto più possibile serene. Un grande ringraziamento dall’amministrazione va a tutti gli operatori che con professionalità, responsabilità e amore si prendono cura dei nostri cari anziani.