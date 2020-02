Confesercenti: il Presidente regionale Gronchi ad Arezzo

Lunedì mattina alle ore 10,30 nella sede di via Fiorentina



Incontro tra la dirigenza aretina di Confesercenti e il presidente regionale Nico Gronchi. È in programma per lunedì 3 febbraio l’incontro tra i vertici provinciali dell’associazione di categoria e il presidente di Confesercenti Toscana, Nico Gronchi.

Sarà l’occasione per un confronto sui temi che stanno a cuore alla categoria e un momento per esporre le iniziative che Confesercenti Arezzo intende portare avanti nell’interesse del settore.

“Confesercenti Arezzo” spiega il direttore Mario Checcaglini “intende continuare a sostenere e difendere il commercio tradizionale in un momento non semplice. L’incontro tra le dirigenza provinciale e il presidente regionale sarà un momento utile di confronto.

A Gronchi chiederemo, a nome delle imprese che rappresentiamo, di farsi portavoce nei confronti del Governo e del Parlamento delle richieste che la categoria intende avanzare anche per frenare i vantaggi dei grandi player. Continueremo a sostenere il commercio di vicinato ed anche in vista delle prossime elezioni regionali, il presidente di Confesercenti Toscana Nico Gronchi sta raccogliendo dai territori le loro esigenze affinché possa al meglio rappresentare le esigenze delle imprese durante i colloqui con i vari candidati alla Regione”.