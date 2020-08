Confesercenti incontra il candidato a sindaco Marco Donati

Domani, 5 agosto alle 14,30 nella sede di via Fiorentina

Domani il secondo appuntamento di Confesercenti con i candidati a Sindaco del comune di Arezzo: l’appuntamento è per domani 5 agosto alle ore 14:30 presso la sede dell’associazione in via Fiorentina 240.

In vista delle elezioni del prossimo 20 settembre l’associazione di via Fiorentina incontra i candidati a sindaco del comune di Arezzo. L’appuntamento è l’occasione per ascoltare i programmi del candidato a Sindaco e soprattutto per rappresentare le difficoltà del settore del commercio e del turismo dopo la crisi da Covid-19.

Anche a Marco Donati l’associazione chiederà che cosa si propone di fare in caso di elezione per il commercio, per quello collocato in centro storico e per quello di quartiere.

In questi giorni è di forte attualità la preoccupazione per il futuro della Fiera Antiquaria: l’appuntamento potrà consentire di mettere a confronto le priorità dell’associazione con quelle del candidato su di un tema sentito da tutto il mondo del commercio e dell’impresa in generale.

Infine ci sarà il tema del destino delle aree produttive non utilizzate che rischiano di divenire terreno per realizzare iniziative commerciali della grande distribuzione con ripercussioni negative per il commercio di quartiere e del centro. Il tema troverà certamente attenzione nell’incontro.