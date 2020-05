Confesercenti, ripartenza in sicurezza: seminario gratuito sui protocolli anticontagio

In vista della ripresa delle attività e della riapertura dei negozi, Confesercenti organizza un seminario gratuito per indicare agli operatori le procedure da utilizzare e gli accorgimenti da prendere all’interno dei locali.

I protocolli anticontagio saranno quindi illustrati in occasione di un appuntamento organizzato online per giovedì 7 maggio dalle ore 14,30 alle ore 15,30.

Gli interessati a conoscere i protocolli anticontagio da adottare alla riapertura dei negozi possono quindi collegarsi alla piattaforma Zoom oppure seguire la diretta facebook attraverso la pagina di Confesercenti Arezzo.

Il professionista Michele Lazzerini formatore della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro illustrerà le disposizioni in tema di mascherine, sanificazione, distanziamento, ingresso nei locali, e risponderà alle domande ed ai dubbi dei commercianti.

“Abbiamo pensato di organizzare il meeting online sui protocolli anticontagio” spiega il direttore di Confesercenti Mario Checcaglini “per dare un contributo alla riapertura dei negozi. Il formatore della sicurezza nei luoghi dei lavoro illustrerà le regole che dovranno essere adottate dagli esercenti per la sicurezza propria, del personale e dei clienti. Considerato che le misure sono stringenti ma necessarie, abbiano ritenuto indispensabile fare chiarezza sull’argomento e dare l’opportunità ai commercianti di conoscere quello che dovranno fare d’ora in avanti”.

Il meeting è un contributo che Confesercenti ha inteso offrire alle aziende per sostenerle in questo difficile momento. I commercianti potranno anche intervenire per fare domande e chiedere chiarimenti sulla normativa in continua evoluzione e con difficoltà interpretative.