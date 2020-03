“Consentite le uscite di un genitore con figli minori, purché siano nei pressi dell’abitazione”

Circolare di precisazione del Ministero dell’Interno in merito alle uscite e agli assembramenti.

Nel relativo documento, che pubblichiamo, viene sottolineato come sia consentito ad un genitore di passeggiare con i figli minori, purché si resti nei pressi dell’abitazione.

Vengono anche date delucidazioni in merito ad uscite in spazi condivisi di case famiglia o di accompagnatori di persone che ne necessitano. Fermo restando il divieto, per tutti, di assembramenti e di uscite non comprovate da motivi inderogabili.

