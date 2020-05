Consiglio Comunale: Collettore Libbia e lavori Foro Boario

Il consiglio comunale ha approvato la proposta presentata dal Consorzio Libbia, relativa alla realizzazione del nuovo collettore fognario delle acque reflue per l’allacciamento degli scarichi civili, prodotti dall’insediamento Libbia Nuova, al collettore fognario pubblico posto sulla strada comunale per Puglia. I lavori saranno effettuati a spese del Consorzio, per un importo totale di 230mila euro.

Via libera anche all’accordo propedeutico alla permuta immobiliare dell’area limitrofa all’asse viario di via Dal Borro, nell’ambito del più vasto programma di riqualificazione dell’area ex Foro Boario. Questo consentirà un intervento di miglioramento della intensa viabilità presente tra lo svincolo stradale ubicato tra via Dal Borro e via Della Faggiuola. Il valore dell’area pubblica oggetto della cessione è stata stimata in complessivi € 92.500,00 e nello schema di convenzione viene concordato, tra l’altro, che la permuta comporti una compensazione di € 46.000,00 in favore dell’amministrazione comunale.

Entrambe le pratiche sono state presentate dal vicesindaco Gianfrancesco Gamurrini.