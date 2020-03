Consumatori, Regione e associazioni a fianco dei cittadini anche nell’emergenza

L’assistenza ai cittadini consumatori prosegue on line e per telefono anche se gli sportelli delle associazioni hanno dovuto chiudere al pubblico per l’emergenza coronavirus.

Il Comitato regionale dei consumatori e utenti (Crcu), organo di supporto all’attuazione delle politiche regionali in materia, presieduto dalla vicepresidente Monica Barni, ha adottato le misure necessarie per garantire la continuità dell’assistenza ai cittadini consumatori e utenti anche nell’attuale fase di emergenza sanitaria.

“Visto che le associazioni dei consumatori, nel rispetto delle disposizioni per limitare la diffusione del Covid-19, hanno chiuso temporaneamente l’accesso agli sportelli finanziati dalla Regione – ha detto la vicepresidente – abbiamo deciso insieme di garantire, in ogni caso, modalità alternative di assistenza, per continuare a fornire ai cittadini tutte le informazioni necessarie in questa fase di emergenza. Quando quest’ultima sarà alle spalle, e speriamo presto, le associazioni, con il sostegno della Regione, continueranno a svolgere la loro importante funzione di orientamento e supporto ai cittadini rispetto alle misure varate a livello nazionale e regionale per attenuarne gli effetti.”

I contatti da utilizzare fino al termine dell’emergenza sanitaria sono disponibili cliccando l’indirizzo qua sotto:

https://www.regione.toscana.it/contattare-gli-sportelli-delle-associazioni-consumatori-e-utenti-per-assistenza