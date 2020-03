E45, divieto di transito ai mezzi pesanti tra Sansepolcro e Cesena per neve

Sulla strada statale 3bis “Tiberina” (E45) è attivo dalle prime ore di questa mattina il divieto di transito per i mezzi pesanti, come previsto dal piano neve, nel tratto appenninico tra Bivio Montegelli (FC) e San Sepolcro (AR). Le deviazioni sono indicate sul posto tramite l’attivazione dei filtri a Cesena Nord e San Sepolcro.

Al momento è inoltre temporaneamente chiusa la carreggiata sud (direzione Roma) per tutti i veicoli in corrispondenza dello svincolo di Bagno di Romagna. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto.

Mezzi e personale Anas (Gruppo FS Italiane) stanno operando al fine di ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che in ottemperanza alle disposizioni governative per l’emergenza Coronavirus è importante limitare i viaggi (#iorestoacasa). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148

