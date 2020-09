Continuano gli appuntamenti autunnali con le attività di CapoTrave/Kilowatt

Torna a Sansepolcro Francesco Marilungo, uno dei nomi di punta della danza e performance contemporanea. Già ospite del Kilowatt Festival in passato, il coreografo torna a Sansepolcro per una residenza artistica di oltre dieci giorni: un tempo prezioso per lavorare al suo nuovo progetto artistico, Party Girl, che viene presentato in prova aperta domenica 27 settembre alle 17 al Teatro alla Misericordia.

Un’occasione per aprire il processo creativo al pubblico e condividere quanto realizzato finora. Party Girl è un viaggio sul desiderio: tre corpi femminili, portati in scena da Alice Raffaelli, Barbara Novati e Roberta Racis, innescano conturbanti possibilità attraverso una danza dove la componente sensuale viene mano a mano annullata da un corpo che si fa oggetto, manichino.

Un’affascinante performance prodotta dalla Compagnia di Danza Körper, con il supporto di Danae Festival, Gender Bender Festival, Did Studio/Nao Performing Festival, Kilowatt Festival, Centrale Fies, Milanoltre. I costumi dello spettacolo sono dello stilista Efisio Marras. Francesco Marilungo frequenta l’atelier di teatro-danza presso la Scuola di arte drammatica Paolo Grassi di Milano.

Dal 2012 è interprete della Compagnia Enzo Cosimi. Parallelamente all’attività di danzatore, intraprende un proprio percorso autoriale alla ricerca di un codice personale che metta in relazione la performance art e la danza contemporanea.

Tutti gli eventi di CapoTrave/Kilowatt si svolgono nel pieno rispetto delle normative anti-Covid19, con distanziamento tra le poltrone, le mascherine e la registrazione dei nomi dei presenti, che non potranno essere più di 42.

Info e prezzi: biglietti acquistabili su www.liveticket.it/kilowattfestival Ingresso singolo spettacolo € 10, Ingresso ridotto € 7