Si ampliano i servizi offerti dalla Biblioteca Comunale di Montevarchi

Si ampliano i servizi offerti dalla Biblioteca Comunale all’interno del centro culturale di Ginestra Fabbrica della Conoscenza, nel pieno rispetto dei protocolli anticovid19. Da lunedì 28 settembre i servizi di prestito, restituzione e studio saranno aperti anche nel pomeriggio e inoltre saranno riaperti sia la sala di consultazione per lo studio, sia la Biblioteca dei ragazzi.

L’orario di apertura al pubblico sarà il seguente: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00, con un’ora di chiusura necessaria per permettere la sanificazione di tutti i locali e dei bagni. Il sabato l’orario invece per il momento resterà invariato con apertura dalle ore 9.00 alle ore 14.00. La riapertura della sala di consultazione “Massimo Zanoccoli” renderà disponibili agli utenti altre postazioni studio, che in totale saranno così 35.

L’accesso alla struttura avverrà osservando le norme per la sicurezza anticovid, con l’obbligo di indossare la mascherina, di effettuare la sanificazione delle mani all’ingresso e garantire il distanziamento fisico. Tutti i libri e i dvd restituiti, come già avviene, dovranno essere lasciati nell’apposito carrello posto all’ingresso della biblioteca. Si possono restituire qui anche i libri presi in prestito al Bibliocoop di Montevarchi.

ACCESSO ALLA BIBLIOTECA DEI RAGAZZI

All’interno della Biblioteca dei potranno entrare contemporaneamente 6 persone tra adulti e bambini. La permanenza negli spazi è permessa solo per la scelta dei libri. I bambini al di sotto dei 6 anni per i quali non è previsto l’obbligo della mascherina potranno maneggiare esclusivamente i libri presi in prestito, la scelta dei materiali sarà cura dei loro genitori. Resterà ancora chiusa la Sala Giochi.

PRENOTAZIONE E ACCESSO ALLE SALE STUDIO

Da lunedì 28 settembre con l’ampliamento orario sarà possibile rimanere a studiare in biblioteca sia la mattina che il pomeriggio, con le seguenti modalità:

– occorre essere iscritti alla biblioteca.

– sono disponibili 27 postazioni di studio in sala Panoramica e 8 postazioni in sala “Massimo Zanoccoli” identificate da un numero progressivo. Il loro utilizzo è strettamente personale e il posizionamento rispetta le regole del distanziamento sociale.

– l’utente può prenotare le postazioni per la mattina, per il pomeriggio, oppure per tutta la giornata, scegliendo uno o più giorni la settimana.

– le prenotazioni devono pervenire entro il sabato della settimana precedente chiamando il numero 055/9108351.

L’utente prenotato è tenuto a presentarsi entro le ore 9,30 per il turno della mattina e entro le 14.30 per quello del pomeriggio, altrimenti la postazione verrà resa disponibile. Nel caso in cui rimangano postazioni libere da prenotazioni, queste potranno essere assegnate il giorno stesso in base all’ordine d’arrivo degli utenti.

All’ingresso della Biblioteca l’utente, oltre ad indossare la mascherina e sanificarsi le mani con l’apposito gel, dovrà comunicare il proprio nome con un documento di riconoscimento. L’operatore della biblioteca confermerà la prenotazione e rilascerà all’utente un biglietto con il numero della postazione assegnata che dovrà essere riconsegnato all’uscita. La postazione non è comunque utilizzabile da altri utenti per il tempo residuo. Durante la permanenza nelle sale studio si è tenuti ad indossare la mascherina e non ci si può spostare da una postazione all’altra. Gli utenti troveranno debitamente segnalati i percorsi di entrata e uscita e potranno utilizzare i servizi igienici loro riservati.