È stato forzato per tre volte, da altrettanti soggetti a bordo dei propri veicoli, un posto di blocco che la Polizia Municipale di Arezzo stava svolgendo anche oggi nell’ambito dei controlli per la prevenzione della diffusione del Coronavirus. I tre sono stati inseguiti e fermati in tutti i tentativi e sanzionati. La Polizia Municipale sta ricostruendo i motivi che hanno spinto i tre alla fuga.