Coranavirus, l’Unione dei Comuni Montani del Casentino chiede di non affollare gli uffici

In considerazione dell’emergenza sanitaria in atto “COVID-19” si informa l’utenza dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, che per qualsiasi pratica dovranno essere presi preventivamente contatti telefonici con gli uffici addetti (centralino 0575-5071).

Nel caso in cui sia possibile evadere la pratica per via telematica sarà cura degli uffici provvedere direttamente, in caso contrario verrà fissato apposito appuntamento al fine di non creare assembramenti.

Il presente provvedimento avrà validità fino al 15 marzo prossimo, salvo altra comunicazione.

Ci scusiamo per l’inconveniente ma tutto questo si rende necessario al fine del contenimento di eventuali contagi.