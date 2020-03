Tre ordinanze di quarantena a Chitignano: al momento nessun nuovo caso risultato positivo

Nella giornata di ieri la sindaca di Chitignano Valentina Calbi, ha ricevuto comunicazione dalla Asl Sud Est Toscana che tre residenti nel comune di Chitignano, sono recentemente entrati in contatto con una persona poi risultata positiva al tampone di Covid-19 (Coronavirus). Come previsto dalla legge, la sindaca ha emesso un’ordinanza di quarantena preventiva con sorveglianza attiva svolta dal personale sanitario della Asl per le tre persone, che al momento non sono positive. La misura infatti ha l’obiettivo di isolare possibili casi positivi, che spesso finiscono i 14 giorni di quarantena senza però aver contratto il virus e quindi continuando a risultare negativi. La Calbi raccomanda calma e invita la popolazione a rispettare le norme in vigore fino al 2 aprile.