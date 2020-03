Sono dieci i nuovi casi effettivi di Coronavirus nell’Aretino comunicati nel report giornaliero della Asl. I dati sono sempre fino alla mezzanotte di ieri, come di consueto.

Sono tre ad Arezzo, uno in Casentino, due in Valdichiana, due in Valtiberina e dodici in Valdarno.

Questi dati sono privi delle segnalazioni arrivate oggi dai sindaci, come dei due casi ad Anghiari.