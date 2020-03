Il Vescovo Riccardo in preghiera al cimitero di Arezzo venerdì 27 marzo

Venerdì 27 marzo, alle ore 11, il vescovo Riccardo sarà al cimitero di Arezzo. Il presule celebrerà una Messa per affidare alla Misericordia di Dio quanti sono morti a causa del Covid-19 e tutti i defunti della diocesi e i loro familiari che, in questi giorni, non hanno avuto il conforto dei parenti e la possibilità di celebrare i funerali. A nome di tutta la comunità, il vescovo affiderà i defunti alla misericordia del Padre pregando perché “il Signore doni la sua consolazione a chi è nel dolore”. La S. Messa sarà trasmessa in diretta dall’emittente TSD (canale 85 e in streaming www.tsdtv/live) e sulla pagina FB dell’emittente.

Nel pomeriggio, dalla cappella della Madonna del Conforto, sempre in diretta su TSD, alle 17, la lectio divina a cura di dom Matteo Ferrari, osb, la recita del Rosario e la S. Messa.

Alle 18, attraverso TSD, la diocesi si unirà al momento di preghiera e benedizione Urbi et Orbi presiedute da papa Francesco sul sagrato della basilica di San Pietro.