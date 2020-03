Coronavirus, 14 nuovi casi nell’Aretino

Sono 14 i nuovi casi di Cornavirus nell’Aretino. Lo comunica il report quotidiano della Asl, relativo sempre a quelli rilevati fino alla mezzanotte di ieri, sabato 28 marzo.

Due i tamponi risultati positivi nella zona Aretina (comprende oltre ad Arezzo, Capolona, Castiglion Fibocchi, Civitella, Monte San Savino e Subbiano), due anche in Casentino, uno in Valdichiana, cinque in Valtiberina tra cui una diciottenne e due 16enni, e cinque in Valdanrno, tra questi risulta anche una bimba di 10 anni.

Il virus ha avuto una nuova accelerata. In totale, stando agli ultimi casi riferiti in questo report della Asl, tra la città e la provincia ci sono stati 253 contagiati.