Coronavirus, il sindaco Cornioli: “5 nuovi casi positivi a Sansepolcro”

“Come atteso dopo i tamponi effettuati i giorni scorsi, a Sansepolcro si registrano 5 nuovi casi di cittadini positivi.

Si tratta di una donna di 50 anni, un ragazzo di 16 anni, una ragazza di 18 anni, un ragazzo di 16 e un uomo di 57. Sono contatti di catene già note. A loro va il nostro augurio di pronta guarigione.

Vorrei sottolineare che in questi giorni la Polizia Municipale ha effettuato alcune multe a persone che viaggiavano in auto senza avere un motivo di comprovata urgenza e ad altre che erano in bicicletta. E’ importante che si rispettino le regole: valgono per tutti e sono necessarie per contenere il contagio”.