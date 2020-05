Coronavirus, 4 nuovi casi nell’Aretino. 17 i guariti

La situazione dalle ore 14 del giorno 8 maggio alle ore 14 del giorno 9 maggio relativa al fenomeno della diffusione del Covid-19 evidenzia oggi 7 nuovi casi: 4 in Provincia di Arezzo, 3 a Grosseto.

In particolare, per comune:

1 Laterina Pergine Valdarno

1 Terranuova Bracciolini

2 Arezzo

(1 di questi è di Cavriglia ma viene trasferito da Cavriglia in albergo sanitario ad Arezzo )

2 Follonica

1 Grosseto

Tutti a domicilio tranne l’uomo di 74 anni di Terranuova che risulta ricoverato alle Scotte.

I guariti sono 26: 17 ad Arezzo, 1 a Grosseto, 8 a Siena

Per comune di sorveglianza:

1 Arezzo

1 Capolona

2 Cavriglia

2 Chiusi

1 Grosseto

1 Laterina Pergine Valdarno

1 Montepulciano

8 Montevarchi

2 San Gimignano

1 San Giovanni Valdarno

1 Sarteano

3 Terranuova Bracciolini

2 Torrita di Siena

Ad oggi si registrano 551 persone in carico con 840 guariti.

Dei 551, 401 sono a domicilio, 71 ricoverati.

Il totale dei tamponi effettuati è di 47.209.