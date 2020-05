Ghinelli: “i 2 nuovi casi attribuiti a Arezzo vengono dalla Provincia. Comunque troppa gente in giro”

È stato il sindaco Ghinelli a precisare che i due nuovi casi che oggi risultano relativi alla città in realtà non hanno origine ad Arezzo ma le sono riferiti in quanto si tratta di contagiati provenienti dalla provincia trasferiti nell’albergo Covid, cioè lo Sport College.

Il primo cittadino ha poi fornito i numeri dei controlli: una sanzione per mascherina portata male e una per violazione al DPCM. Ma 32 violazioni al codice della strada. “Troppa gente in giro, si sono verificati anche tre incidenti stradali gravi. Assembramenti anche al mercato del Giotto. È intervenuta la Pm che ha stabilito di estendere gli spazi tra i banchi, coinvolgendo ancor più la rotonda dello stadio. Inoltre saranno intensificati i controlli”.

Controlli che oggi hanno interessato ancora le zone di Campo di Marte e del Pionta, ma anche gli altri parchi. Ha concluso il sindaco: “portate la mascherina non al collo, ma dove deve stare. Altrimenti la potete lasciare anche a casa. Evitate parchi e zone dove c’è già molta gente”.