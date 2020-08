Coronavirus, 4 nuovi casi nell’aretino. Tre di ritorno da Corfù e uno dalla Romania

La situazione dalle ore 14 del giorno 17 agosto alle ore 14 del giorno 18 agosto relativa alla diffusione del COVID , evidenzia 4 casi nella provincia di Arezzo:

– 1 uomo di 22 anni – Comune di sorveglianza Castelfranco Piandiscò. Rientro da Corfù. In isolamento domiciliare, asintomatico.

– 1 bambina di 6 anni – Comune di sorveglianza Montevarchi. In isolamento domiciliare in quanto contatto stretto di caso rientrato da Corfù, asintomatica.

– 1 uomo di 45 anni – Comune di sorveglianza Montevarchi. In isolamento domiciliare in quanto contatto stretto di caso rientrato da Corfù, asintomatico.

– 1 donna di 67 anni – Comune di sorveglianza Arezzo. Rientrata dalla Romania. In isolamento domiciliare, asintomatica.