Gabriele Veneri si candida al Consiglio regionale della Toscana e guiderà la lista di Fratelli d’Italia in provincia di Arezzo

Con questo post sulla pagina fb Gabriele Veneri spiega le motivazioni della sua scelta:

“Mi candido al Consiglio regionale della Toscana.

Guiderò la lista di Fratelli d’Italia in provincia di Arezzo.

Scelta importante per me.

Con un’immediata conseguenza: mi sono dimesso da portavoce degli orafi Cna. Per correttezza e trasparenza e ringrazio l’associazione per aver compreso la mia scelta e la ringrazio per la fondamentale esperienza che mi ha permesso di fare.