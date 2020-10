Coronavirus, 44 nuovi casi nell’aretino

La situazione dalle ore 14 del giorno 9 ottobre alle ore 14 del giorno 10 ottobre 2020 relativa alla diffusione del COVID, evidenzia 44 nella provincia di Arezzo.

Comune di Arezzo

1 – uomo di 49 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico

2 – donna di 52 anni già in isolamento domiciliare, rientrata dall’estero

3 – uomo di 56 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso

4 – donna di 27 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatica e contatto di caso

5 – uomo di 30 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico

6 – uomo di 43 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico

7 – uomo di 52 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico

8 – donna di 54 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatica, collaboratore scolastico

9 – uomo di 55 anni già in isolamento domiciliare, asintomatico

10 – donna di 72 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica

11 – uomo di 72 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico

12 – uomo di 73 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico e contatto di caso

13 – donna di 82 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica

14 – uomo di 88 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso asintomatico

15 – uomo di 87 anni ricoverato

Comune di sorveglianza Bibbiena

16 – Bambina di 11 anni già in isolamento domiciliare, studente

17 – bambina di 12 anni già in isolamento domiciliare, studente

18 – bambina di 12 anni già in isolamento domiciliare, asintomatica

19 – uomo di 48 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso

Comune di sorveglianza Castel Focognano

20 – Uomo di 39 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico

Comune di sorveglianza Castiglion Fiorentino

21 – uomo di 57 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico

22 – donna di 35 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica

Comune di sorveglianza Civitella in Val di Chiana

23 – bambino di 6 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso

Comune di sorveglianza Cortona

24 – bambina di 8 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatica, studente

25 – bambino di 10 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico

Laterina Pergine Valdarno

26 – neonato già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso

27 – bambino di 3 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso

28 – bambino di 7 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso

29 – donna di 24 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica

30 – uomo di 55 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatico

Comune di sorveglianza Lucignano

31 – donna di 27 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso

32 – donna di 53 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatica

Comune di sorveglianza Marciano della Chiana

33 – donna di 35 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatica e contatto di caso

Comune di sorveglianza Montevarchi

34 – bambino di 8 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso

35 – donna di 51 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso

36 – donna di 72 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso

37 – bambino di 2 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico, servizi infanzia

38 – Ragazzo di 19 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso

39 – donna di 61 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica

Comune di sorveglianza Pieve Santo Stefano

40 – donna di 33 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso

Comune di sorveglianza San Giovanni Valdarno

41 – uomo di 83 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico

Comune di sorveglianza Subbiano

42 – uomo di 51 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso

43 – donna di 43 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso

44 – donna di 74 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatica

Il Dipartimento di Prevenzione ha evidenziato 61 contatti per i casi di Arezzo. Al momento nella Asl Toscana sud est 3.557 persone sono già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi.

I positivi in carico sono 974.

Ci sono 28 ricoverati presso le Malattie infettive e 4 in Terapia intensiva dell’Ospedale San Donato di Arezzo. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 3.359 tamponi.