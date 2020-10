Cambiare il modo in cui le scuole e le comunità operano e cooperano, al fine di creare approcci innovativi per l’inclusione sociale: è questo l’obiettivo di [email protected], il progetto Erasmus co- finanziato dall’UE con un partenariato internazionale composto da scuole, enti locali e organizzazioni che vuole creare una rete per il confronto e l’individuazione delle azioni più idonee da attuare.



Lo strumento utilizzato è quello dei “SOCIAL LABS come metodologia per promuovere l’inclusione sociale a scuola” ovvero la creazione di gruppi di soggetti appartenenti a diversi settori che si incontrano per condividere esperienze e collaborare per affrontare le sfide locali con l’obiettivo di progettare e testare soluzioni concrete.

I Social Labs sono sempre più utilizzati come strategia per affrontare problemi sociali complessi e la metodologia si è rivelata utile in diversi ambiti.

Il primo di questi si terrà martedì 13 Ottobre alle 15.30 in videoconferenza, a causa delle problematiche legate al Covid.



“L’obiettivo sarà quello di illustrare i dettagli di questo approccio innovativo e avervi al nostro fianco nel proporre soluzioni e idee che promuovano l’inclusione a scuola con particolare dettaglio al tema degli studenti e delle studentesse di origine straniera e di seconda generazione” dichiara Eleonora Ducci, assessora all’istruzione dell’Unione dei Comuni e presidente della Conferenza dell’Istruzione Casentinese.

Il percorso è promosso dall’Unione dei Comuni Montani del Casentino in collaborazione con Oxfam Italia e si compone di 4 incontri così distinti (i successivi 3 potranno essere concordati durante il primo incontro)

1° Incontro 13 Ottobre 2020: presentazione “La Metodologia dei Social Lab”. Sessione di lavoro: Cosa possiamo fare nel concreto per promuovere l’inclusione? Soluzioni e idee per affrontare questa sfida.

2° Incontro novembre 2020: Sperimentazione delle soluzioni identificate nel precedente incontro. Definire i criteri che valutino un ventaglio di soluzioni efficienti ed efficaci.

3° Incontro dicembre 2020: Restituzione dati della sperimentazione e presentazione best practice.

4° Incontro gennaio 2021: Restituzione percorso e valutazione metodologia.

E’ richiesta la conferma di partecipazione a questo link https://forms.gle/76W2f8xyjajYxYA79

Per chi vorrà partecipare on line sarà possibile collegarsi attraverso la piattaforma Cisco.