Coronavirus, 63 nuovi casi nell’aretino

La situazione dalle ore 14 del giorno 12 ottobre alle ore 14 del giorno 13 ottobre 2020 relativa alla diffusione del COVID, evidenzia nella provincia di Arezzo 63 casi

PROVINCIA DI AREZZO (63 nuovi casi)

Comune di sorveglianza Arezzo

1) Donna di 21 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatica, studente

2) Uomo di 35 anni già in isolamento domiciliare, asintomatico

3) Donna di 40 anni già in isolamento domiciliare in quanto paucisintomatica

4) Uomo di 45 anni già in isolamento domiciliare in quanto paucisintomatico

5) Donna di 48 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso

6) Uomo di 55 anni già in isolamento domiciliare, asintomatico

7) Bambina di 2 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso

8) Ragazzo di 13 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso

9) Ragazzo di 15 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso

10) Uomo di 22 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso

11) Uomo di 26 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso

12) Donna di 34 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso

13) Donna di 38 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso

14) Uomo di 38 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso

15) Donna di 49 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso

16) Donna di 56 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso

17) Uomo di 65 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso

18) Donna di 73 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso

19) Uomo di 83 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso

20) Uomo di 85 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso

21) Uomo di 50 anni ricoverato in ospedale, insegnante

Comune di sorveglianza Bibbiena

22) Donna di 18 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso

Comune di sorveglianza Bucine

23) Donna di 57 anni già in isolamento domiciliare in quanto paucisintomatica

Comune di sorveglianza Capolona

24) Ragazzo di 18 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso

25) Donna di 50 anni già in isolamento domiciliare, asintomatica, personale scuola

26) Uomo di 52 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso

Comune di sorveglianza Castelfranco Piandiscò

27) Ragazza di 15 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso

28) Uomo di 59 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatico

Comune di sorveglianza Castiglion Fiorentino

29) Uomo di 52 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso

30) Donna di 69 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso

Comune di sorveglianza Cavriglia

31) Donna di 46 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso

32) Donna di 53 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso

Comune di sorveglianza Civitella in Val di Chiana

33) Donna di 31 anni già in isolamento domiciliare in quanto paucisintomatica

34) Ragazzo di 15 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso

35) Donna di 91 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso

Comune di sorveglianza Cortona

36)Bambina di 8 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, paucisintomatica

37) Uomo di 42 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico

38) Donna di 43 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica

39) Uomo di 48 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso

40) Donna di 49 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso

41) Uomo di 51 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso

42) Uomo di 80 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico

Comune di sorveglianza Foiano della Chiana

43) Donna di 29 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso

44) Donna di 39 anni già in isolamento domiciliare, screening preoperatorio

45) Donna di 53 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatica

Comune di sorveglianza Laterina Pergine Valdarno

46) Bambina di 10 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso

47) Donna di 46 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatica

48) Uomo di 55 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatico

49) Bambino di 6 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico, studente

Comune di sorveglianza Lucignano

50) Uomo di 39 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso

Comune di sorveglianza Marciano della Chiana

51) Bambina di 6 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica, studente

Comune di sorveglianza Montevarchi

52) Bambino di 9 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, studente

53) Ragazzo di 15 anni già in isolamento domiciliare in quanto ontatto di caso, studente

54) Uomo di 23 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatico

55) Uomo di 29 anni già in isolamento domiciliare, asintomatico

56) Donna di 44 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica

57) Uomo di 47 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico

58) Uomo di 50 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso

59) Donna di 58 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica

60) Donna di 59 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica

Comune di sorveglianza Subbiano

61) Uomo di 43 anni già in isolamento domiciliare, asintomatico

62) Donna di 38 anni già in isolamento domiciliare in quanto paucisintomatica

63) Uomo di 46 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso

Il Dipartimento di Prevenzione attraverso l’attività di tracciamento dei contatti stretti ha evidenziato per il momento, 82 contatti per i casi di Arezzo che sono già stati immediatamente posti in isolamento.

Si comunica inoltre il decesso di un uomo di 97 anni ricoverato ad Arezzo con quadro clinico estremamente complesso.

Al momento nella Asl Toscana sud est 4.096 persone sono già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. I positivi in carico sono 1.270 a domicilio e 19 presso l’albergo sanitario.

Ci sono 35 presso le Malattie infettive e 6 in Terapia intensiva dell’Ospedale San Donato di Arezzo. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 2.927 tamponi.