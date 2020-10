Nuove Acque: lavori alla rete idrica di Sansepolcro

Giovedì prossimo 15 ottobre, saranno eseguiti lavori all’acquedotto di Sansepolcro. Nella fascia oraria compresa tra le 9.00 e le 15.00, si verificherà l’interruzione dell’erogazione idrica nelle seguenti strade: Via Beato Ranieri, Piazza San Francesco, Piazza Garibaldi, Via Matteotti, Via Piero della Francesca e via G. Buitoni nei tratti compresi tra XX Settembre e via Traversari, Via Buia, Via delle Campane, Via delle Maestre Pie, Via Traversari, Via XX Settembre tratto compreso tra via D. Chiasserini e Piazza Torre di Berta, Via Santa Caterina, Via San Puccio e via dei Balestrieri.

Durante l’intervento, si potranno verificare momentanei abbassamenti di pressione nel centro storico.

I lavori hanno l’obiettivo di ridurre le perdite in rete, grazie all’installazione di strumentazioni che controllano i livelli di portata della rete acquedottistica. Attraverso il telecontrollo aziendale, sarà possibile eseguire continue verifiche da remoto, permettendo così la tempestiva individuazione di eventuali perdite occulte.

Al ripristino del servizio si potranno verificare lievi fenomeni di torbidità.