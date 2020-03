Coronavirus, a Sansepolcro il sindaco chiude i parchi fino al 3 aprile

Parchi, giardini e aree verdi comunali sono chiusi e interdetti alla popolazione fino al 3 aprile. Il divieto di accesso vale sia per le aree recintate e munite di cancello sia per quelle che ne sono sprovviste. I trasgressori saranno sanzionati.

E’ il contenuto dell’ordinanza n° 25 firmata oggi dal sindaco Mauro Cornioli.

L’amministrazione comunale di Sansepolcro raccomanda alla popolazione il massimo rispetto delle regole igieniche e il rispetto di quanto previsto dal Decreto del 9 marzo, cioè: “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”.