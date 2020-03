Bus urbani: orario festivo da lunedì 16 marzo con servizi aggiuntivi

Da lunedì 16 marzo, e fino al 25 marzo 2020, i servizi di trasporto pubblico urbani gestiti da Tiemme nel territorio comunale di Arezzo seguiranno l’orario festivo, implementato con i seguenti servizi aggiuntivi:

Linea 1S: dalle 6.30 da via Acuto (ospedale Arezzo) – via Guido Monaco (centro) – via Giotto – via Guido Monaco (centro) – via Romana – via Acuto/Ospedale (arrivo ore 8.45).

Linea 8: ore 6.40 da Gaville (capolinea) – Arezzo (via Guido Monaco) – Ceciliano – Arezzo (via Guido Monaco) – Gaville (arrivo ore 8.08).

Linea 9: alle ore 6.15 da località Strolle – Ponte alla Chiassa – Arezzo (via Guido Monaco) – Ospedale – Monte sopra Rondine/zona Indicatore (arrivo ore 7.15). Viceversa dalle 7.15 la linea 9 effettuerà il percorso inverso fino a Ponte alla Chiassa (arrivo ore 8.10).

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti l’azienda rimanda alla consultazione del proprio sito web www.tiemmespa.it o alla propria App gratuita Tiemme Mobile 2.0.