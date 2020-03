Coronavirus, ad Arezzo 17mila ultra 65enni. Ecco il progetto della Misericordia per sostenerli

Date le misure straordinarie adottate a livello sociale per contrastare il COVID-19, il periodo è diventato all’improvviso particolarmente complesso per la vita di tutti.

In questa situazione però può accadere che tante persone si trovino in condizioni addirittura critiche, o di un tale disagio da veder compromesse anche le normali possibilità giornaliere del semplice provvedere a se stesse.

Il Comune di Arezzo ha calcolato che le persone – in genere ultra 65enni – in condizioni di fragilità tali per le quali il progetto può rivelarsi essenziale siano ben oltre 17.000 (diciassettemila).

È stato così avviato dalla Misricordia di Arezzo, insieme al Seminario Vescovile e al LIONS Club Arezzo, il “Progetto persone fragili – sostegni personalizzati – Covid-19”, un servizio speciale per il sostegno alle persone in condizioni personali o familiari di fragilità che, per le misure di contenimento anti COVID-19 in atto, hanno difficoltà a soddisfare i propri fabbisogni personali più impellenti (essenzialmente la spesa per i viveri di prima necessità, l’approvvigionamento di medicinali, il reperimento di altri generi di sostentamento immediato).

Si tratta di persone non in quarantena.

Il servizio viene assicurato da un massimo di due volontari per turno (uno dei quali autista dell’automezzo della Misericordia messo a disposizione).

L’equipaggiamento prevede comunque i DPI dispositivi di protezione individuale, cioè la divisa, la mascherina e i guanti.

Il progetto – un esempio di contributo di solidarietà al vivere civile di totale volontariato – parte oggi stesso ed è stato allo scopo istituito un numero dedicato che l’utente può chiamare: 0575/377179.

(Per ulteriori informazioni, Paolo Martinelli – referente del progetto presso la Misericordia di Arezzo – al numero 345/6814155 e i soci della Misericordia naturalmente possono sempre sentire in via diretta l’associazione al consueto numero 0575/24242).