Rifondazione Comunista ringrazia la comunità cinese di Arezzo. “Adesso la Giunta Ghinelli cessi con le discriminazioni nei confronti dei cittadini stranieri”

Il Partito della Rifondazione Comunista di Arezzo ringrazia i nostri concittadini e le nostre concittadine della comunità cinese per il gesto di solidarietà compiuto in questo momento così difficile per tutta la città.

“La donazione di mascherine, guanti e tute, all’ospedale San Donato è un forte gesto di appartenenza alla nostra città e dimostra come la solidarietà sia il vero motore che può unirci tutti. Si tratta di una donazione tangibile a sostegno del personale medico e sanitario, che in queste ore è in prima linea per garantire il diritto alla salute di tutti contro il pericolo del Covid-19.

Ci aspettiamo che anche da parte di un Sindaco e da una Amministrazione comunale che ha fatto dello slogan “prima gli aretini” la propria bandiera, arrivi un ringraziamento non formale alla comunità cinese e che cessino finalmente le politiche discriminatorie nei confronti dei cittadini stranieri nell’accesso ai servizi comunali”.