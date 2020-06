La situazione dalle ore 14 del giorno 3 alle ore 14 del giorno 4 giugno, relativa al fenomeno della diffusione del COVID-19 non evidenzia alcun nuovo positivo e 2 guariti in Provincia di Arezzo: 1 ad Arezzo ed 1 a Bibbiena. Abbiamo in totale 66 casi in carico.

Tra questi 30 persone sono in isolamento domiciliare, 18 in Ospedale. 1309 guariti.

Dalle ore 14 del giorno 3 alle ore 14 del giorno 4 giugno sono stati effettuati 1.107 tamponi.