Coronavirus, ancora zero nuovi casi nell’Aretino

La situazione dalle ore 14 del giorno 26 alle ore 14 del giorno 27 maggio, relativa al fenomeno della diffusione del COVID-19 evidenzia 1 nuovo caso nel Comune di Massa Marittima, in Provincia di Grosseto. Nessun nuovo caso quindi nell’Aretino.

I guariti sono 8 di cui:

1 in provincia di Arezzo,

4 in provincia di Grosseto e

3 in provincia di Siena

Per comune di sorveglianza:

• 1 a Bucine

• 1 a Civitella Paganico

• 1 a Grosseto

• 1 a Manciano

• 1 a Sarteano

• 1 a Castel del Piano

• 2 a Chiusi

La Asl Sud Est ha in totale 180 casi in carico. Tra questi 105 persone sono in isolamento domiciliare, 25 in Ospedale, 1.236 guariti. Dalle ore 14 del giorno 26 alle ore 14 del giorno 27 maggio sono stati effettuati 1.080 tamponi tra cui 6 positivi (ripetizioni + nuovi casi).