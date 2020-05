Subbiano, il 1° giugno riapre a subbiano l’isola ecologica 

“Dopo la temporanea chiusura determinata dall’emergenza sanitaria da Covid-19, in questo periodo in cui gli sfalci e potature sono frequenti abbiamo chiesto a Sei Toscana la riapertura dell’isola ecologica di Castelnuovo di Subbiano” ha detto il Sindaco di Subbiano Ilaria Mattesini” una riapertura che avverrà a partire da Lunedì 1° giugno dopo che Sei Toscana avrà provveduto alla sanificazione per garantire l’accesso in sicurezza a tutti gli utenti”

L’apertura è prevista nei giorni di Lunedì dalle ore 10 alle 13, mercoledì dalle 15 alle 18 e sabato dalle ore 10 alle 13.

E’ obbligatorio indossare all’interno del centro la mascherina e i guanti.

Rimane attivo il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti, gratuito, che è da preferire per evitare assembramenti all’isola ecologica. Per usufruirne, è possibile chiamare il numero verde 800-127484 , dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 13:30 alle 17:00 e il venerdì dalle 9:00 alle 13:00, oppure con prenotazione on line dal sito www.seitoscana.it.