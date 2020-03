Coronavirus, Coldiretti: con Campagna Amica la spesa arriva a casa

I produttori settimanalmente comunicheranno attraverso WhatsApp i prodotti disponibili ed i prezzi, si accorciano le distante in un momento di emergenza

Le aziende di Campagna Amica Coldiretti Arezzo aderiscono all’iniziativa “Con Campagna Amica puoi fare la spesa direttamente da casa tua”, produttori in prima linea quindi, supportati dall’associazione aretina, per le consegne a domicilio dei prodotti di stagione a km zero.

“Da domani mercoledì 18 marzo partirà il servizio di consegne e sarà attivo per le prossime settimane – spiega il Direttore di Coldiretti Arezzo Raffaello Betti – abbiamo messo in piedi questo sistema cercando di coprire tutte le quattro vallate della provincia e la città di Arezzo con le prime aziende che hanno aderito, sicuramente ce ne saranno delle altre nelle prossime settimane, intanto abbiamo risposte alle richieste che ci sono arrivate”.

Coldiretti Arezzo e Campagna Amica rispondono subito alle moltissime domande che sono arrivate all’organizzazione in questi ultimi giorni, a partire dalle mail, dalle telefonata ma anche dai tanti messaggi ricevuti nei canali social.

“Abbiamo mosso le riflessioni legate alle persone più deboli e più fragili che in questo delicato e complesso momento sono le più colpite – prosegue il Direttore Betti – a cominciare dagli anziani, dai tanti anziani soli che abitano il nostro territorio e dagli immunodepressi. Il servizio poi è stato ragionato per tutti i cittadini che rispettando le direttive degli ultimi DPCM devono #restareacasa. Come funziona? Ogni produttore ha una sua lista di prodotti e prezzi e la comunica settimanalmente attraverso una lista broadcast su WhastApp ai cittadini consumatori che sono interessati a questo tipo di servizio, un canale di vendita alternativo che in questo momento di emergenza, si va ad aggiungere ai nostri mercati di Campagna Amica che continuano a fare il loro servizio di presidio sociale”.

Tra i prodotti possibili da acquistare si segnalano salumi, ortofrutta e IV gamma, farine, legumi, pane, carne suina di pollo e maiale, uova, formaggi pecorini, miele, polline fresco e secco, aceto di miele, propoli, olio E.V.O., vino sfuso bag in box da 3-5-10 e 20 litri rosso e bianco.

Sulla pagina Facebook di Coldiretti Arezzo è possibile ricevere tutte le informazioni utili in tempo reale.

“Coldiretti Arezzo si fa interprete delle nuove esigenze del territorio – conclude il Direttore Betti – favorendo la vendita dei prodotti di qualità, garantiti e tracciati dalla filiera di Campagna Amica”.

MERCATI CAMPAGNA AMICA APERTI QUESTA SETTIMANA

Mercoledì 18 marzo, il mercato di Campagna Amica ad Arezzo in Piazza Giotto si svolgerà regolarmente con limitazioni di sicurezza.

Giovedì 19 marzo, il mercato di Campagna Amica a Sansepolcro a Porta Tunisi si svolgerà regolarmente con limitazioni di sicurezza.

Venerdì 20 marzo, il mercato di Campagna Amica a Montevarchi in Piazza Marchesi si svolgerà regolarmente con limitazioni di sicurezza.

Venerdì 20 marzo, il mercato di Campagna Amica ad Arezzo in Via Spallanzani si svolgerà regolarmente con limitazioni di sicurezza.