Truffe on line, denunce dei carabinieri

Sono stati i Carabinieri della Stazione di Montevarchi a denunciare due truffatori che hanno sfruttato una nota piattaforma di compravendita online tra privati per mettere in atto le loro attività criminose nonostante le difficoltà legate al periodo di emergenza sanitaria che stiamo vivendo in questi giorni.

Il primo, un pregiudicato italiano con precedenti specifici ed attualmente disoccupato, aveva messo in vendita un veicolo di sua proprietà facendosi accreditare, a titolo di acconto, alcune centinaia di euro per poi far perdere le proprie tracce; un muratore albanese, anche lui con pregiudizi di polizia, aveva messo in vendita, invece, una consolle in realtà non di sua proprietà ed era riuscito a farsi accreditare con varie ricariche su carta prepagata la cospicua somma di 646 euro come titolo di pagamento per la spedizione che però non è mai avvenuta.

Entrambe le vittime si sono quindi rivolte ai militari dell’Arma che una volta rintracciati i truffatori hanno provveduto a deferirli all’autorità giudiziaria.