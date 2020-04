Coronavirus, deceduta anziana della Rsa di Montevarchi

Primo decesso nella Rsa di Montevarchi. Si tratta di una 93enne che era risultata positiva al Coronavirus.

Era stata trasferita all’ospedale San Donato dove è morta.

Gli anziani ospiti della Rsa di Montevarchi, risultati positivi dalle analisi svolte a tappeto dalla Asl in tutte le residenze per anziani, erano stati trasferiti in parte, nei giorni scorsi, in una residenza nel senese messa a disposizione della stessa azienda sanitaria.

Alcuni, invece, per le condizioni più serie erano stati portati in ospedale. Tra questi la 93enne che non ce l’ha fatta.

Nella Rsa di Bucine i decessi sono purtroppo arrivati a dieci. E’, infatti, morto un altro anziano, anche lui ospite del piano Zero, il piano coinvolto completamente dal virus.