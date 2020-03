Coronavirus, deceduta anziana di Sansepolcro

“Non ci sono nuovi contagiati oggi a Sansepolcro ma abbiamo appreso la notizia di una nostra concittadina, residente in una Rsa a San Giustino, deceduta oggi in un ospedale umbro per coronavirus – comunica il sindaco Cornioli.

La donna dal 13 marzo era stata ricoverata all’ospedale di Città di Castello per un problema minore e poi e’ stata trasferita a quello di Todi dove e’ deceduta. Una notizia che ci addolora, facciamo le condoglianze alla famiglia colpita da questo lutto.

Possiamo rassicurare i nostri cittadini che non ci sono stati contatti con persone residenti al Borgo.

Intanto i controlli da parte nostra e della Asl non si fermano. Ieri sono stati effettuati alcuni tamponi a domicilio e oggi al Foro Boario ( con la modalità Drive Thru). I risultati saranno comunicati nei prossimi giorni.

Nell’attesa, come abbiamo sempre detto dall’inizio dell’emergenza, non si abbassa la guardia. Mai. Siamo arrivati al fine settimana e ci raccomandiamo come sempre di non uscire di casa, se non per fare la spesa, e di avere sempre una mascherina. Tuteliamo noi stessi e gli altri con la speranza profonda che presto, tutto questo sia solo un brutto ricordo”.