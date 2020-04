Coronavirus, frenata. Un solo nuovo caso, è in Valdarno

Un solo nuovo caso di Coronavirus. Lo comunica la Asl nel report giornaliero. I dati sono riferiti, come sempre, alla mezzanotte di ieri.

Il tampone positivo è stato rilevato in Valdarno. Si tratta di un 90enne, in isolamento presso la propria abitazione.

Nessun caso quindi in città, ma neppure in Casentino, in Valtiberina e in Valdichiana. La diffusione del virus, oggi, registra quindi una frenata che arriva dopo l’annuncio di ieri, del direttore generale della Asl, Antonio D’urso, delle prime due guarigioni.