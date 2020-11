Coronavirus, Ghinelli: “I numeri si confermano decisamente preoccupanti, dopo il nuovo dpcm, ridefiniremo possibili nuove misure locali”

Con un posto apparso ieri sera nella sua bacheca facebook il Sindaco Alessandro Ghinelli commenta così l’aumento dei casi positivi di coronavirus nell’aretino:

“186 nuovi casi in provincia -ai quali si aggiungono 5 nuovi casi extra usl- di cui 96 nella Città di Arezzo. I numeri si confermano decisamente preoccupanti per noi e, ovviamente, per tutto il territorio.

Anche alla luce di un nuovo dpcm annunciato per le prossime ore, ridefiniremo le possibili nuove misure. Oltre alla lotta contro il Covid dobbiamo anche combattere contro il tempo e in condizioni di grande disagio, con una parte sempre più consistente di personale positivo o in quarantena obbligatoria.

A loro va il mio augurio più sincero e a tutti il mio ringraziamento, per continuare a garantire presenza e quindi servizi. Anche oggi, insieme, abbiamo continuato a lavorare per dare risposte e accelerare i processi per il contrasto alla diffusione del virus. Non mi stancherò mai di chiedere responsabilità, prudenza e rispetto delle regole.

Mi raccomando … solo così ce la faremo !”