Covid-19: cosa è successo a Castiglion Fiorentino da agosto ad ottobre

Dopo 3 mesi dalla seconda ondata è tempo di bilanci ma soprattutto di esaminare in maniera più approfondita la situazione della pandemia da Covid-19 a Castiglion Fiorentino.

“Ad agosto” – spiega il sindaco Mario Agnelli – “abbiamo avuto 11 casi (lo 0,08% della popolazione residente) e 0 guariti (0% del totale dei positivi);

A settembre avevamo raggiunto 43 casi (lo 0,33% della popolazione residente ) e 5 guariti (12% del totale dei positivi);

Al 31 ottobre si è arrivati a 156 casi totali (l’ 1,18% della popolazione residente) con 59 guarigioni complessive (38% del totale dei positivi).

In ultimo sempre a livello statistico evidenzio come la media dei giorni necessari per raggiungere la guarigione è stata di 36 giorni per i positivi di agosto, 29 giorni per i positivi di settembre e 15 giorni per i positivi di ottobre.

Visto che tutti danno i numeri non me ne vorrete se ho cercato di dare un quadro statistico anch’io allo scopo di meglio comprendere la portata di questa pandemia nel comune di Castiglion Fiorentino”