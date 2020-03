Coronavirus. “Grande disponibilità, flessibilità e grande carico emotivo”, così lavorano infermieri e Oss

“Ci troviamo in una situazione mai vissuta prima, in un’emergenza alla quale stiamo rispondendo con la consapevolezza che stiamo affrontando qualcosa di nuovo. Infermieri, ostetriche e operatori sociosanitari lavorano in uno scenario completamente diverso. Abbiamo dovuto mettere in campo modalità di lavoro nuove, oltre che ulteriori risorse. Stiamo assumendo nuovo personale da qui a fine marzo. E’ personale strutturato, che prendiamo da graduatorie esistenti” così Lorenzo Baragatti, Direttore Dipartimento infermieristico e ostetrico della Asl Toscana Sud Est spiega come infermieri, personale sanitario e ostetriche stanno affrontando questo particolare momento in cui sono in prima linea a combattere il Coronavirus.

“Gli infermieri e gli Oss sono presenti in quasi tutte le strutture e lavorano spesso 24h su 24. Per questo il nostro Dipartimento è quello che si è dovuto riorganizzare maggiormente, con maggiore flessibilità” ha precisato ancora Baragatti.

Ed ecco che il direttore ha voluto fare il punto anche sull’aspetto emotivo: “i colleghi e le colleghe stanno affrontando questa emergenza con grande disponibilità. Non si sono sottratti ai nuovi impegni. Lavorano con precauzioni diverse. Però lavorano con uno stato emotivo di forte impatto. Molti di loro sono padri e madri di famiglia che si portano dietro a fine turno, a casa, tutto il carico emotivo dall’ospedale. Non ho parole per descriverlo”.



IL PODCAST DELL’INTERVENTO COMPLETO